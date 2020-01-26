26.01.2020, 14:22
В Польше рассказали, как будет проходить празднование годовщины освобождения Освенцима
ИА «Ореанда-Новости» Главными гостями торжеств, связанных с 75-й годовщиной освобождения Освенцима, станут уцелевшие узники фашистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау". Об этом было в воскресенье заявлено Петром Цивиньским, работающим на должности директора музея "Аушвиц-Биркенау".
В польском Освенциме в понедельник будут отмечать 75-летие освобождение лагеря "Аушвиц-Биркена". Торжественные мероприятие посетят большие делегации. Во главе тридцати из них будут стоять монархи, президенты и премьер-министры. РФ будет на этим мероприятиях представлять Сергей Андреев, работающий послом от России в Польше.
Цивиньский заявил, что в мероприятиях примут двести узников, которые смогли выжить в Аушвице. Цивиньский заявил, что именно эти люди, а не руководители правительств и стран, будут на этих мероприятиях главными приглашенными. По его словам, бывшие узники концлагеря будут говорить главные речи, а все остальные собравшиеся будут их слушать.
В Аушвице погибли в период с 1941 по 1945 год порядка 1,4 миллиона человек, большинство из которых евреи.
В польском Освенциме в понедельник будут отмечать 75-летие освобождение лагеря "Аушвиц-Биркена". Торжественные мероприятие посетят большие делегации. Во главе тридцати из них будут стоять монархи, президенты и премьер-министры. РФ будет на этим мероприятиях представлять Сергей Андреев, работающий послом от России в Польше.
Цивиньский заявил, что в мероприятиях примут двести узников, которые смогли выжить в Аушвице. Цивиньский заявил, что именно эти люди, а не руководители правительств и стран, будут на этих мероприятиях главными приглашенными. По его словам, бывшие узники концлагеря будут говорить главные речи, а все остальные собравшиеся будут их слушать.
В Аушвице погибли в период с 1941 по 1945 год порядка 1,4 миллиона человек, большинство из которых евреи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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