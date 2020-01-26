Об этом было в воскресенье заявлено Петром Цивиньским, работающим на должности директора музея "Аушвиц-Биркенау".Цивиньский заявил, что в мероприятиях примут двести узников, которые смогли выжить в Аушвице. Цивиньский заявил, что именно эти люди, а не руководители правительств и стран, будут на этих мероприятиях главными приглашенными. По его словам, бывшие узники концлагеря будут говорить главные речи, а все остальные собравшиеся будут их слушать.В Аушвице погибли в период с 1941 по 1945 год порядка 1,4 миллиона человек, большинство из которых евреи.