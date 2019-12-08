По его словам, чеченская семья не протяжении многих лет находилась в Дании. Артур Домбаев и его супруга Залина Адзиева занимались воспитание пятерых детей. В 2017 году супруги поругались. Мать детей подала на развод, после чего семьёй заинтересовались датские социальные службы.Ханзадян сообщил, что датские власти не стали лишать отца и мать пятерых детей родительских прав, однако решили поместить детей в несколько приёмных семей. Родители детей не стали с этим мириться и покинули Данию. Через Польшу женщина с детьми хотела попасть в Чечню, но была задержана на польско-белорусской границе. Дети были временно отданы в приёмные семьи. Адвокатом были выдвинуты требования по воссоединению семьи.