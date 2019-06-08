08.06.2019, 00:50
В получении карты поляка ввели изменения
ИА "Ореанда-Новости" Польский президент обнародовал закон, в котором вводятся изменения при получении карты поляка. Анджей Дуда подписал соответствующий документ, согласно которому карта поляка будет распространяться во всех государствах.
Карта поляка необходима всем тем, кто проживает за пределами Польской Республики, однако, хочет подтвердить собственную принадлежность к народу этого государства. Люди, считающие себя поляками и не признающие двойного гражданства, сейчас могут стать обладателями этого документа в пятнадцати странах. В основном, к ним относятся государства, возникшие после прекращения Советского Союза.
В новой редакции закона претендующим на карту поляка необходимо пройти своего рода экзамен по знанию польского языка. Также необходимо документально подтвердить собственное польское происхождение. Карту поляка будут вручать активным гражданам - представители польской организации в стране, где проживает лицо польской принадлежности, должны выдать официальную бумагу. В ней должно быть указано, что претендент ведёт активную деятельность по популяризации польского языка и культуры или действительно ведёт деятельность, связанную с помощью и поддержкой польских национальных меньшинств. Для желающих получить карту поляка такая активность засчитывается в течение последних трёх лет проживания вне границ польского государства.
Обладатели карты поляка имеет ряд преимуществ. При переезде в Польшу на постоянное место жительства они могут получить разрешение на проживание без взимания дополнительных финансов. Прожив в стране один год, они могут претендовать на получение польского гражданства. На первых порах власти помогут им в адаптации к условиям жизни в стране: платят пособие, помогут арендовать жильё, порекомендуют и направят в центры изучения польского языка.
Карта поляка необходима всем тем, кто проживает за пределами Польской Республики, однако, хочет подтвердить собственную принадлежность к народу этого государства. Люди, считающие себя поляками и не признающие двойного гражданства, сейчас могут стать обладателями этого документа в пятнадцати странах. В основном, к ним относятся государства, возникшие после прекращения Советского Союза.
В новой редакции закона претендующим на карту поляка необходимо пройти своего рода экзамен по знанию польского языка. Также необходимо документально подтвердить собственное польское происхождение. Карту поляка будут вручать активным гражданам - представители польской организации в стране, где проживает лицо польской принадлежности, должны выдать официальную бумагу. В ней должно быть указано, что претендент ведёт активную деятельность по популяризации польского языка и культуры или действительно ведёт деятельность, связанную с помощью и поддержкой польских национальных меньшинств. Для желающих получить карту поляка такая активность засчитывается в течение последних трёх лет проживания вне границ польского государства.
Обладатели карты поляка имеет ряд преимуществ. При переезде в Польшу на постоянное место жительства они могут получить разрешение на проживание без взимания дополнительных финансов. Прожив в стране один год, они могут претендовать на получение польского гражданства. На первых порах власти помогут им в адаптации к условиям жизни в стране: платят пособие, помогут арендовать жильё, порекомендуют и направят в центры изучения польского языка.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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