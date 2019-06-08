Анджей Дуда подписал соответствующий документ, согласно которому карта поляка будет распространяться во всех государствах.Люди, считающие себя поляками и не признающие двойного гражданства, сейчас могут стать обладателями этого документа в пятнадцати странах. В основном, к ним относятся государства, возникшие после прекращения Советского Союза.Также необходимо документально подтвердить собственное польское происхождение. Карту поляка будут вручать активным гражданам - представители польской организации в стране, где проживает лицо польской принадлежности, должны выдать официальную бумагу. В ней должно быть указано, что претендент ведёт активную деятельность по популяризации польского языка и культуры или действительно ведёт деятельность, связанную с помощью и поддержкой польских национальных меньшинств. Для желающих получить карту поляка такая активность засчитывается в течение последних трёх лет проживания вне границ польского государства.При переезде в Польшу на постоянное место жительства они могут получить разрешение на проживание без взимания дополнительных финансов. Прожив в стране один год, они могут претендовать на получение польского гражданства. На первых порах власти помогут им в адаптации к условиям жизни в стране: платят пособие, помогут арендовать жильё, порекомендуют и направят в центры изучения польского языка.