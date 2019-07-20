ИА «Ореанда-Новости». Перед выборами в Верховную раду в посольстве Украины в Индии все бюллетени оказались испорченными, пишет «МК».



Получается, что выборы в посольстве сейчас находятся под угрозой. На всех избирательных бланках оказалась проставлена печать, которая осталась ещё с выборов президента Украины.



На этих выборах такую печать использовать нельзя. При этом ранее МИД Украины предупреждал посольства, чтобы эти печати были возвращены в министретсво сразу после президентских выборов.