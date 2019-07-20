20.07.2019, 19:58
В посольстве Украины в Индии испортили все бюллетени
ИА «Ореанда-Новости». Перед выборами в Верховную раду в посольстве Украины в Индии все бюллетени оказались испорченными, пишет «МК».
Получается, что выборы в посольстве сейчас находятся под угрозой. На всех избирательных бланках оказалась проставлена печать, которая осталась ещё с выборов президента Украины.
На этих выборах такую печать использовать нельзя. При этом ранее МИД Украины предупреждал посольства, чтобы эти печати были возвращены в министретсво сразу после президентских выборов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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