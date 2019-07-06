ИА «Ореанда-Новости» Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко заявил на состоявшемся в городе Тулун совещании комиссии по последствиям наводнения в Иркутской области, что на строительно-ремонтные работы в регионе необходимо около 28 миллиардов рублей. По словам вице-премьера, эти деньги потребуются для произведения капитального ремонта пострадавших от стихии объектов и для строительства новых.

Мутко также сообщил, что к 9 июля должен быть решён вопрос временного размещения людей, лишившихся жилья. В ближайшие 2 дня жителей затопленных территорий переселят из пунктов временного размещения в «более стационарные, удобные места проживания».