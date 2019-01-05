ИА "Ореанда-Новости". Из пригорода Лос-Анджелеса – города Торренс утром 5 января пришли известия о стрельбе в боулинг-клубе Gable House Bowl. По сообщению Los Angeles Times, стрельбе предшествовала серьёзная драка. В общей сложности прозвучало не менее 15 выстрелов.

Местная полиция в своём twitter-аккаунте сообщила о «многочисленных жертвах». Жителям пригорода Лос-Анджелеса, где произошёл инцидент, советуют воздержаться от появления поблизости боулинг-клуба, близлежащие улицы блокированы. На месте происшествия работают наряды полиции. Число погибших и пострадавших уточняется. По предварительной информации, в результате инцидента погибли трое, ещё четыре человека пострадали от огнестрельных ранений, двое из них госпитализированы.

Личности стрелявшего, жертв и пострадавших не раскрываются.

Сотрудники боулинга Gable House Bowl сообщили, что драки и конфликты в клубе случались крайне редко. Если они и случались, то по вине нетрезвых посетителей, однако, подчеркивается, что в основном в клубе была спокойная атмосфера, в боулинге отдыхали семьи с детьми, проводились семейные праздники и дни рождения.

Городок Торранс находится на берегу Тихого океана на 32 км юго-восточней от Лос-Анджелеса. Население пригорода составляет около 40 тысяч человек.

Напомним, в России громкий случай с массовой стрельбой произошел минувшей осенью в Крыму. 17 октября студент четвёртого курса Керченского политехнического колледжа 18-летний Влад Росляков взорвал в учебном заведении бомбу «кустарного» производства. Затем он открыл массовую стрельбу по студентам и преподавателям колледжа, после чего застрелился. В общей сложности погибли 21 человек, включая зачинщика трагедии.