26.12.2019, 16:44
В Припяти установили новогоднюю ёлку
ИА «Ореанда-Новости». В первый раз с 1986 года в Припяти установили новогоднюю ёлку, сообщает издательство «РБК».
Новогодняя красавица была поставлена на территории местного дворца культуры «Энергетик». Ёлка украшена старыми фотографиями и своеобразными шарами со знаком радиации. На открытие новогодней красавицы приехали многие жители Припяти.
Стоит отметить, что установить ёлку в центре покинутого города решили туроператоры. Это связано с тем, что с июля этого года Владимир Зеленский официально разрешил проведение экскурсий в Припяти.
С 1986 года до 2019 года въезд в город Припять был запрещён из-за взрыва, который произошёл на местной ЧАЭС. В этом году радиационный фон в городе всё ещё находится на высокой отметке, но уже не опасен для здоровья людей при условии недолгого нахождения в покинутом городе.
Новогодняя красавица была поставлена на территории местного дворца культуры «Энергетик». Ёлка украшена старыми фотографиями и своеобразными шарами со знаком радиации. На открытие новогодней красавицы приехали многие жители Припяти.
Стоит отметить, что установить ёлку в центре покинутого города решили туроператоры. Это связано с тем, что с июля этого года Владимир Зеленский официально разрешил проведение экскурсий в Припяти.
С 1986 года до 2019 года въезд в город Припять был запрещён из-за взрыва, который произошёл на местной ЧАЭС. В этом году радиационный фон в городе всё ещё находится на высокой отметке, но уже не опасен для здоровья людей при условии недолгого нахождения в покинутом городе.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии