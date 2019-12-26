На открытие новогодней красавицы приехали многие жители Припяти.Стоит отметить, что установить ёлку в центре покинутого города решили туроператоры. Это связано с тем, что с июля этого года Владимир Зеленский официально разрешил проведение экскурсий в Припяти.С 1986 года до 2019 года въезд в город Припять был запрещён из-за взрыва, который произошёл на местной ЧАЭС. В этом году радиационный фон в городе всё ещё находится на высокой отметке, но уже не опасен для здоровья людей при условии недолгого нахождения в покинутом городе.