ИА «Ореанда-Новости» Верховная Рада Украины не приняла отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом передают РИА Новости

«За» проголосовали только 97 парламентариев, когда минимум необходимо 226 голосов.Согласно закону, в случае ухода премьера с поста, весь кабинет министров также уходит в отставку. При этом кабмин продолжает выполнять свои обязанности, пока не будет сформировано новое правительство.