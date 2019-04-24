ИА «Ореанда-Новости» Перед тем, как оставить свои посты, действующие украинские политики могут устроить провокации напоследок. Так считает член партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович.

Рабинович отметил, что сейчас никто не знает, что ещё могут «вытворять в последние дни» украинские власти. Вполне ожидаемо, что нынешние власти постараются «напринимать непонятые законы» или устроить разные провокации. Как подчеркнул политик, действующее правительство понимает, что ему пришёл конец, так как украинцы ясно дали понять на выборах, что 90% населения недовольны ненешней властью.