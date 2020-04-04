ИА «Ореанда-Новости». Политики из фракции «Европейская солидарность» заявили о фальсификации закона про борьбу с коронавирусом. Депутаты Верховной рады Украины от фракции Петра Порошенко заявили, что текст документа был изменён уже после голосования за него в парламенте.

Депутаты потребовали начать расследование в отношении несоответствия текста о борьбе с коронавирусом и законопроекта, который выносился на голосование во время пленарного заседания.

Закон должен был поддержать арендаторов и освободить их от платы за пользование имуществом. В исходной версии было написано «Наниматель освобождается от платы за пользование имуществом». Однако в обнародованной версии говорится: «Наниматель может быть освобождён от платы за пользование имуществом».