ИА «Ореанда-Новости». В Верховную раду Украины внесли проект закона, согласно которому у жителей Донбасса, которые получили российский паспорт, могут конфисковать имущество.

Законопроект в Раду внёс депутат Олег Мусия. Документ внесли в парламент сегодня, он уже направлен на рассмотрение.

Ранее МВД России сообщило, что на Донбассе уже несколько тысяч граждан обратились за российским паспортом.