04.06.2019, 21:37
В Раду внесён законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
ИА «Ореанда-Новости». В Верховную раду Украины внесли проект закона, согласно которому у жителей Донбасса, которые получили российский паспорт, могут конфисковать имущество.
Законопроект в Раду внёс депутат Олег Мусия. Документ внесли в парламент сегодня, он уже направлен на рассмотрение.
Ранее МВД России сообщило, что на Донбассе уже несколько тысяч граждан обратились за российским паспортом.
Законопроект в Раду внёс депутат Олег Мусия. Документ внесли в парламент сегодня, он уже направлен на рассмотрение.
Ранее МВД России сообщило, что на Донбассе уже несколько тысяч граждан обратились за российским паспортом.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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