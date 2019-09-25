25.09.2019, 09:06
В Ратуши Львова нашли гранату времен Второй мировой войны
ИА «Ореанда-Новости»
Внешне находка напоминала гранату времён Второй мировой войны. Реставрационная команда решила не рисковать и вызвала второй специальный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины. Ситуация на тот момент ещё не прояснилась, но дверь в горсовет оставили открытыми.
Спасатели провели тщательное расследование и выяснили, что опасения были не напрасны – в подвальном помещении действительно лежал устаревший боеприпас.
Гранату изъяли и уничтожили. Правда, реальной опасности снаряд не представлял. В городском совете подтвердили информацию о нахождении боеприпаса в городском Музее.
Источник: «ИА Ореанда-Новости»
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