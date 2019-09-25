Внешне находка напоминала гранату времён Второй мировой войны. Реставрационная команда решила не рисковать и вызвала второй специальный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины. Ситуация на тот момент ещё не прояснилась, но дверь в горсовет оставили открытыми.



Спасатели провели тщательное расследование и выяснили, что опасения были не напрасны – в подвальном помещении действительно лежал устаревший боеприпас.



Гранату изъяли и уничтожили. Правда, реальной опасности снаряд не представлял. В городском совете подтвердили информацию о нахождении боеприпаса в городском Музее.