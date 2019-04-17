ИА «Ореанда-Новости». Рабочие предприятия «Полесьеэлектромаш», которое находится в городе Лунинец Брестской области решили облагородить бюст вождю пролетариата, который установлен на заводской проходной.

К этой затее они подошли творчески. Памятник сначала отмыли, а затем принялись его расписывать. Доморощенные дизайнеры-стилисты привели в форму костюм. Его покрасили в чёрный цвет. У Ильича появился белый воротничок и чёрный галстук.

Отдельная работа была выполнена по тонировке лица, которому придали телесный оттенок. Волосы, брови и бороду также подкрасили. Так что, Ленин получился вполне реалистичным, словно с иллюстрации в советской детской книге.

Официального сообщения, по какому случаю на предприятии так озаботились внешним видом бюста, пока нет. Но, местные СМИ и пользователи соцсетей уже строят свои догадки. Они разделились на два лагеря. Одни считают, что таким образом заводчане готовятся к 149-й годовщин со дня рождения вождя пролетариата, а затем к майским праздникам. Другие же решили, что Ленина так раскрасили к Пасхе, и обсуждают эту тему с определённым сарказмом.

Ранее сообщалось, что в субботу 20 апреля в Белорусии пройдёт республиканский субботник. Средства, полученные на нём будут направлены на благоустройство населённых пунктов, на ремонт и создание новой транспортной инфраструктуры. Возможно производственники облагородили памятник в рамках этого меропрития.

Отметим, что бюст Ленину был установлен здесь, как и на многих предприятиях Совестного Союза в эпоху застоя, в 1981 году. В Белоруссии сегодня существует два блока коммунистов. Коммунистическая партия Беларуси (КПБ), проводит провластную политику, в её рядах немало чиновников и молодёжных функционеров. Партия коммунистов Беларуси (ПКБ) считается оппозиционной и взаимодействует с независимыми профсоюзами.



