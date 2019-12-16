Первое место отдали Соединнёным Штатам Америки. На третьем месте расположился Китай. Если сравнивать с прошлогодним рейтингом, десятка лидеров практически осталась прежней. Лишь Южная Корея сменила на десятом месте Объединённые Арабские Эмираты.Также отмечают аналитики, что, если могущественное государство какие-либо даёт обещания, то международное сообщество верит, что эти обещания будут сдержаны.Изданием заявлено, что в 2019 году меньше остальных оказывали влияние страны Прибалтики, Словения и Словакия.