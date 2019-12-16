16.12.2019, 08:53
В рейтинге самых могущественных стран Россия занимает второе место
ИА «Ореанда-Новости». В рейтинге самых могущественных стран, представленном журналом U.S.News, РФ заняла второе место.
Первое место отдали Соединнёным Штатам Америки. На третьем месте расположился Китай. Если сравнивать с прошлогодним рейтингом, десятка лидеров практически осталась прежней. Лишь Южная Корея сменила на десятом месте Объединённые Арабские Эмираты.
При создании рейтинга были учтены такие критерии, как появление в заголовках новостных статей, численность населения, ВВП и показатель ВВП на душу населения, участие в том, что формирует глобальные экономические модели. Также отмечают аналитики, что, если могущественное государство какие-либо даёт обещания, то международное сообщество верит, что эти обещания будут сдержаны.
Изданием заявлено, что в 2019 году меньше остальных оказывали влияние страны Прибалтики, Словения и Словакия.
Первое место отдали Соединнёным Штатам Америки. На третьем месте расположился Китай. Если сравнивать с прошлогодним рейтингом, десятка лидеров практически осталась прежней. Лишь Южная Корея сменила на десятом месте Объединённые Арабские Эмираты.
При создании рейтинга были учтены такие критерии, как появление в заголовках новостных статей, численность населения, ВВП и показатель ВВП на душу населения, участие в том, что формирует глобальные экономические модели. Также отмечают аналитики, что, если могущественное государство какие-либо даёт обещания, то международное сообщество верит, что эти обещания будут сдержаны.
Изданием заявлено, что в 2019 году меньше остальных оказывали влияние страны Прибалтики, Словения и Словакия.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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