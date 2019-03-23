Сегодня 21 пострадавший находится в критическом состоянии, ещё 73 — в крайне тяжёлом. В данный момент установлены личности 26 погибших.

Напомним, что инцидент произошел в 14:50 по местному времени (09:50 по Москве) в четверг на заводе "Цзянсу Тяньцзяи" в округе Яньчэн (провинция Цзянсу), по сообщению, предприятие, занимающие здание завода, изготавливало удобрения для растений.



Ранее РИА Новости сообщили в МИД КНР, что информации об иностранных гражданах из числа пострадавших не поступало



