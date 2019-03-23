23.03.2019, 10:36
В результате взрыва на химическом заводе в Китае погибло уже 64 человека
ИА «Ореанда-Новости».В результате сильного взрыва на химическом заводе на востоке Китая, число жертв достигло 64 человек, ещё 90 человек получили тяжёлые ранения, передает агентство Синьхуа. Пропавшими без вести числятся 28 человек. Ранее сообщалось о 62 погибших. Сегодня 21 пострадавший находится в критическом состоянии, ещё 73 — в крайне тяжёлом. В данный момент установлены личности 26 погибших.
Напомним, что инцидент произошел в 14:50 по местному времени (09:50 по Москве) в четверг на заводе "Цзянсу Тяньцзяи" в округе Яньчэн (провинция Цзянсу), по сообщению, предприятие, занимающие здание завода, изготавливало удобрения для растений.
Напомним, что инцидент произошел в 14:50 по местному времени (09:50 по Москве) в четверг на заводе "Цзянсу Тяньцзяи" в округе Яньчэн (провинция Цзянсу), по сообщению, предприятие, занимающие здание завода, изготавливало удобрения для растений.
Ранее РИА Новости сообщили в МИД КНР, что информации об иностранных гражданах из числа пострадавших не поступало
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии