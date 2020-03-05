05.03.2020, 11:46
В РФ госпитализировали итальянского гражданина с коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией известили о новом случае заболевания COVID-19: в Россию прибыл инфицированный коронавирусом гражданин Италии, сообщает РИА Новости. Состояние мужчины из Италии оценивают как удовлетворительное.
Сообщается о подтверждении случая заболевания коронавирусом, завезенным из Италии, у гражданина этой страны.
Есть уточнение, что в России гражданин Италии находится с двадцать девятого февраля. Второго марта мужчина обратился с симптомами ОРВИ за медицинской помощью. Гражданина Италии тогда госпитализировали в инфекционный бокс.
Отмечается, что заболевание протекает в лёгкой клинической форме. Сейчас пациенту проводят симптоматическую терапию.
Сообщается о подтверждении случая заболевания коронавирусом, завезенным из Италии, у гражданина этой страны.
Есть уточнение, что в России гражданин Италии находится с двадцать девятого февраля. Второго марта мужчина обратился с симптомами ОРВИ за медицинской помощью. Гражданина Италии тогда госпитализировали в инфекционный бокс.
Отмечается, что заболевание протекает в лёгкой клинической форме. Сейчас пациенту проводят симптоматическую терапию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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