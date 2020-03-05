Состояние мужчины из Италии оценивают как удовлетворительное.Сообщается о подтверждении случая заболевания коронавирусом, завезенным из Италии, у гражданина этой страны.Есть уточнение, чтоГражданина Италии тогда госпитализировали в инфекционный бокс.Отмечается, что заболевание протекает в лёгкой клинической форме. Сейчас пациенту проводят симптоматическую терапию.