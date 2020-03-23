23.03.2020, 22:40
В РФ начались проблемы с депортацией мигрантов
ИА «Ореанда-Новости». По состоянию на 23 марта многих мигрантов не могут вывезти из России из-за нарушения авиасообщения.
Из-за объявленной эпидемии границы многих стран закрыты от туристов, а авиалинии отменяют полёты. Сейчас стало трудно даже организовать чартерные рейсы, чтобы вернуть россиян домой и вывести мигрантов из России. В прессе особое внимание уделяют гражданке Киргизии с её детьми, которая не может вернуться в свою страну и вынуждена уже месяц жить в центре временного содержания.
Из-за объявленной эпидемии границы многих стран закрыты от туристов, а авиалинии отменяют полёты. Сейчас стало трудно даже организовать чартерные рейсы, чтобы вернуть россиян домой и вывести мигрантов из России. В прессе особое внимание уделяют гражданке Киргизии с её детьми, которая не может вернуться в свою страну и вынуждена уже месяц жить в центре временного содержания.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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