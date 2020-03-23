Из-за объявленной эпидемии границы многих стран закрыты от туристов, а авиалинии отменяют полёты.В прессе особое внимание уделяют гражданке Киргизии с её детьми, которая не может вернуться в свою страну и вынуждена уже месяц жить в центре временного содержания.