ИА «Ореанда-Новости». В медицинских учреждения Рима остаются шесть российских болельщиков, которые пострадали в результате инцидента при поломке эскалатора на одной из местных центральных станций метро.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированных медицинских источников. Отмечается, что “только у одного пациента состояние оценивается как средней тяжести, но стабильное”. В настоящее время “он остаётся в реанимации и требует медицинского контроля”.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированных медицинских источников. Отмечается, что “только у одного пациента состояние оценивается как средней тяжести, но стабильное”. В настоящее время “он остаётся в реанимации и требует медицинского контроля”.

В посольстве Российской Федерации в Итальянской Республике сообщили, что из больниц были выписаны десять человек. В дипломатическом представительстве отметили, что на открытую посольством горячую линию позвонил один гражданин российского государства и пожаловался на плохое самочувствие. К россиянину выехал дипломат и доставил его в медицинское учреждение.





Напомним, во вторник, 23 октября, в результате инцидента в римском метрополитене были госпитализированы девятнадцать человек, из них шестнадцать - граждане Российской Федерации. Все они являются болельщиками московского футбольного клуба ЦСКА и в тот день направлялись на столичный Олимпийский стадион, где проходил матч Лиги чемпионов с “Ромой”. Очевидцы утверждают, что эскалатор неожиданно ускорил ход, в результате чего люди начали падать друг на друга на сходе с него. В основном у пострадавших диагностированы рваные раны и переломы.





Всем российским гражданам, которые пострадали в результате инцидента, оказывается помощь со стороны посольства России. Они были осмотрены медицинским специалистом дипломатического представительства, который также помогает в решении медицинских вопросов.





Ранее сообщалось, что пострадавшие в метро болельщики ЦСКА намерены подать в суд иск против властей Рима.



Они собирают справки в больницах, где описаны полученные во время инцидента в метро травмы. Накануне римские власти обвинили болельщиков московского клуба в аварии эскалатора. По словам одного из фанатов ЦСКА, местные жители утверждают, что подобная поломка происходит уже третий раз за год, поэтому винить российских болельщиков в этом нельзя.











