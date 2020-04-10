В сообщения говорится, что пользователь, который размещает информацию на сайте знакомств, публикует её для всех. Поэтому, советуют эксперты,Это же правило, утверждают в Роскачестве, касается и изображений. Специалисты советуют не выкладывать фотографии, за которые будет стыдно, к примеру, перед близкими.Также даются советы при регистрации не использовать e-mail, в котором имеется фамилия пользователя. Не нужно также анкету связывать с учётными записями в соцсетях. Эксперты указывают на то, что в противном случае мошеннику о пользователе будет известно всё, вплоть до текущего места пребывания и адреса. При этом, сообщают специалисты, заинтересованные люди всё равно смогут отыскать пользователя, задействовав поиск "по картинке". Эксперты также не рекомендуют указывать в анкетах настоящую фамилию.