10.04.2020, 08:52
В Роскачестве дали советы касательно поведения на сайтах знакомств
ИА «Ореанда-Новости». Приложения для совершения видеозвонков, разговоры по телефону или чаты, сайты знакомств могут помочь восполнить недостаток общения во время самоизоляции, однако никогда не нужно пренебрегать правилами безопасного поведения, сообщили в Роскачестве.
В сообщения говорится, что пользователь, который размещает информацию на сайте знакомств, публикует её для всех. Поэтому, советуют эксперты, нужно указывать лишь те сведения, которыми пользователю не зазорно поделиться со всеми. Это же правило, утверждают в Роскачестве, касается и изображений. Специалисты советуют не выкладывать фотографии, за которые будет стыдно, к примеру, перед близкими.
В ведомстве просят россиян быть осторожными при предоставлении адреса и телефона, особенно в случае, если высказывается просьба переслать деньги.
Также даются советы при регистрации не использовать e-mail, в котором имеется фамилия пользователя. Не нужно также анкету связывать с учётными записями в соцсетях. Эксперты указывают на то, что в противном случае мошеннику о пользователе будет известно всё, вплоть до текущего места пребывания и адреса. При этом, сообщают специалисты, заинтересованные люди всё равно смогут отыскать пользователя, задействовав поиск "по картинке". Эксперты также не рекомендуют указывать в анкетах настоящую фамилию.
В сообщения говорится, что пользователь, который размещает информацию на сайте знакомств, публикует её для всех. Поэтому, советуют эксперты, нужно указывать лишь те сведения, которыми пользователю не зазорно поделиться со всеми. Это же правило, утверждают в Роскачестве, касается и изображений. Специалисты советуют не выкладывать фотографии, за которые будет стыдно, к примеру, перед близкими.
В ведомстве просят россиян быть осторожными при предоставлении адреса и телефона, особенно в случае, если высказывается просьба переслать деньги.
Также даются советы при регистрации не использовать e-mail, в котором имеется фамилия пользователя. Не нужно также анкету связывать с учётными записями в соцсетях. Эксперты указывают на то, что в противном случае мошеннику о пользователе будет известно всё, вплоть до текущего места пребывания и адреса. При этом, сообщают специалисты, заинтересованные люди всё равно смогут отыскать пользователя, задействовав поиск "по картинке". Эксперты также не рекомендуют указывать в анкетах настоящую фамилию.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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