03.02.2020, 09:03
В Роскачестве рассказали, чем отличается срок хранения от срока годности
ИА «Ореанда-Новости». В Роскачестве рассказали о разнице между сроком хранения и сроком годности продукта. Также специалисты ведомства в сообщении поделились информацией о допустимых сроках хранения в холодильнике разных категорий продукции.
Представитель Роскачества Людмила Викулова сообщила, что срок годности - это промежуток времени, в течение которого продукт пригоден для того, чтобы использоваться по назначению. Когда этот срок истечёт, его использовать нельзя. Она отметила, что сроки годности изложены в САНПиН и техрегламентах. По её словам, производитель не способен произвольно их изменить.
Специалист пояснила, что, если продукция состоит из нескольких компонентов, срок годности определяется по компоненту, который имеет наименьший срок хранения. В случае продажи товара вразвес срок исчисляется с того дня, когда он был изготовлен.
Эксперт проинформировала, что ультраскоропортящийся товар может сохранять потребительские свойства от двенадцати часов до трёх дней и только в случае, если он хранится в охлаждённом состоянии. Поэтому производителю необходимо указать на упаковке дату его создания, а также день и час производства. К данным продуктам относятся полуфабрикаты из охлаждённого мяса, пирожные с кремом, готовые салаты, а также свежая рыба.
Относительно скоропортящихся продуктов эксперт сказала о том, что их можно хранить от трёх до 30 суток. К примеру, йогурт можно хранить 14 дней, а пастеризованное молоко в мягкой упаковке - пять суток.
Храниться больше месяца могут продукты длительного хранения. Например, чай, сахар, соль, мука, и некоторые консервы хранятся два года.
При этом эксперт отмечает, что всё сказанное выше будет справедливо до тех пор, пока товар не вскрыт. Также Викулова отметила, что до момент вскрытия продукт необходимо хранить в соответствии с требованиями, которые к нему предъявляются.
Представитель Роскачества Людмила Викулова сообщила, что срок годности - это промежуток времени, в течение которого продукт пригоден для того, чтобы использоваться по назначению. Когда этот срок истечёт, его использовать нельзя. Она отметила, что сроки годности изложены в САНПиН и техрегламентах. По её словам, производитель не способен произвольно их изменить.
Специалист пояснила, что, если продукция состоит из нескольких компонентов, срок годности определяется по компоненту, который имеет наименьший срок хранения. В случае продажи товара вразвес срок исчисляется с того дня, когда он был изготовлен.
Эксперт проинформировала, что ультраскоропортящийся товар может сохранять потребительские свойства от двенадцати часов до трёх дней и только в случае, если он хранится в охлаждённом состоянии. Поэтому производителю необходимо указать на упаковке дату его создания, а также день и час производства. К данным продуктам относятся полуфабрикаты из охлаждённого мяса, пирожные с кремом, готовые салаты, а также свежая рыба.
Относительно скоропортящихся продуктов эксперт сказала о том, что их можно хранить от трёх до 30 суток. К примеру, йогурт можно хранить 14 дней, а пастеризованное молоко в мягкой упаковке - пять суток.
Храниться больше месяца могут продукты длительного хранения. Например, чай, сахар, соль, мука, и некоторые консервы хранятся два года.
При этом эксперт отмечает, что всё сказанное выше будет справедливо до тех пор, пока товар не вскрыт. Также Викулова отметила, что до момент вскрытия продукт необходимо хранить в соответствии с требованиями, которые к нему предъявляются.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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