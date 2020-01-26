. Такая ситуация, отмечают в ведомстве, связана с китайским Новым годом и с разъяснительной работой в Китае, направленной на предотвращение распространения коронавируса.В сообщении заявлено, что с начала года в пунктах пропуска через государственную границу РФ был досмотрен 73981 гражданин КНР. Также сказано, что вследствие празднования Нового года в КНР и проведения разъяснительной работы произошло на этой неделе уменьшение количества людей, приезжающих из Китая.Сейчас в пунктах пропуска осуществляется в усиленном режиме санитарно-карантинный контроль за всеми, кто прибывает из неблагополучных государств, в том числе из Китая.