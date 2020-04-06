рассказывает издание URA.Ru. Сообщается, что ребёнку дали имя Ковид (COVID).Родители новорождённого мальчика заявили, что считают это имя оригинальным. Ими было отмечено, что такого имени ранее не существовало. Они также сказали, что имя Ковид имеет сильную энергетику и является очень звучным. По их словам, это имя должно мальчику принести удачу в жизни.