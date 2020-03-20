ИА «Ореанда-Новости». Депутаты Госдумы отреагировали на планы «Меджлиса крымскотатарского народа» осуществить «марш на Крым». Как заявили парламентарии, любая провокация будет пресечена.

Политики отмечают, что Россия будет готова к любым действиям украинских радикалов, независимо от того, националисты это, экстремисты или фашисты. Государство встретит их во всеоружии, а затем посадит в тюрьмы.

Также депутаты считают, что своими действиями организация втягивает людей в неприятности. Организаторы акции намеренно толкают людей на противоправные действия, что приведёт к ответному насилию со стороны пограничников России.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на Украине готовится провокация по прорыву в Крым. 3 мая организаторы «марша» намерены в буквальном смысле прорваться на территорию полуострова.