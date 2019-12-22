22.12.2019, 12:48
В российском МИД дали ответ на обвинения Варшавы в искажении истории Второй мировой
ИА «Ореанда-Новости» Мария Захарова, представляющая МИД России, отреагировала на слова МИД Польши, в которых прозвучало обвинение России в том, что она пытается исказить предысторию Второй мировой войны. Представитель российского МИД заявила, что именно Польша в течение многих лет занималась подрывом двусторонних отношений.
Накануне в МИД Польше сказали, что Варшава встревожена и находится в недоумении из-за слов российского лидера Владимира Путина о виновниках и причинах начала Второй мировой войны.
Захарова заявила представителям СМИ, что польские власти много лет подрывали двусторонние отношения и работу экспертов. По её словам, прямые тому доказательства - запевальная роль Польши в принятии санкций ЕС в отношении России, снос памятников борцов с фашизмом, агрессивная риторика по отношению к РФ.
Накануне в МИД Польше сказали, что Варшава встревожена и находится в недоумении из-за слов российского лидера Владимира Путина о виновниках и причинах начала Второй мировой войны.
Захарова заявила представителям СМИ, что польские власти много лет подрывали двусторонние отношения и работу экспертов. По её словам, прямые тому доказательства - запевальная роль Польши в принятии санкций ЕС в отношении России, снос памятников борцов с фашизмом, агрессивная риторика по отношению к РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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