На официальном портале МИД РФ появилось сообщение о ложной интерпретации изданием The Insider высказывания руководителя российского МИД Сергея Лаврова об уровне ВВП государств, входящих в БРИКС.. Речь идёт о публикации, в котором издание цитирует слова главы МИД РФ, якобы заявившего "об экономической победе БРИКС над странами Запада".В ведомстве заявили, чтоОтмечается, что он выше по паритету покупательной способности, чему у стран, входящих в "большую семёрку" (G7), - около 51 триллиона долларов против 44.