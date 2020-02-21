21.02.2020, 14:25
В российском МИД заявили о ложной интерпретации высказывания Лаврова западным изданием
ИА «Ореанда-Новости». На официальном портале МИД РФ появилось сообщение о ложной интерпретации изданием The Insider высказывания руководителя российского МИД Сергея Лаврова об уровне ВВП государств, входящих в БРИКС.
В сообщении говорится, что информация, представленная в материале западного издания, является очередным примером приписывания слов, которые не озвучивались, и некорректной интерпретации от журналистов. Речь идёт о публикации, в котором издание цитирует слова главы МИД РФ, якобы заявившего "об экономической победе БРИКС над странами Запада".
В ведомстве заявили, что Лавров во время выступления на форуме "Примаковские чтения", рассказывал о показателях ВВВ государств, входящих в объединение. Отмечается, что он выше по паритету покупательной способности, чему у стран, входящих в "большую семёрку" (G7), - около 51 триллиона долларов против 44.
В сообщении говорится, что информация, представленная в материале западного издания, является очередным примером приписывания слов, которые не озвучивались, и некорректной интерпретации от журналистов. Речь идёт о публикации, в котором издание цитирует слова главы МИД РФ, якобы заявившего "об экономической победе БРИКС над странами Запада".
В ведомстве заявили, что Лавров во время выступления на форуме "Примаковские чтения", рассказывал о показателях ВВВ государств, входящих в объединение. Отмечается, что он выше по паритету покупательной способности, чему у стран, входящих в "большую семёрку" (G7), - около 51 триллиона долларов против 44.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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