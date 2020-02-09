Представителями российского МИД было указано на то, что Россей не ставится под сомнение суверенитет Норвегии над данным архипелагом. Однако они напомнили, что архипелаг не был исконно норвежской территорией.Однако Норвегия фактически не даёт возможности РФ принимать участие в том, чтобы разрабатывать нефтегазовые ресурсы на участках, расположенных поблизости от Шпицбергена. Российский МИД уже сделал предложение Осло провести переговоры по данной проблеме.