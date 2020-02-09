09.02.2020, 08:55
В российском МИД заявили о нарушении Норвегией обязательств по Шпицбергену
ИА «Ореанда-Новости» В российском посольстве сказали, что норвежскими властями нарушаются обязательства по договору о Шпицбергене.
Представителями российского МИД было указано на то, что Россей не ставится под сомнение суверенитет Норвегии над данным архипелагом. Однако они напомнили, что архипелаг не был исконно норвежской территорией.
Архипелаг Норвегия получила после заключения в 1920 году договора. Договор также подразумевает то, что Норвегии принадлежит континентальный шельф.
Однако Норвегия фактически не даёт возможности РФ принимать участие в том, чтобы разрабатывать нефтегазовые ресурсы на участках, расположенных поблизости от Шпицбергена. Российский МИД уже сделал предложение Осло провести переговоры по данной проблеме.
Представителями российского МИД было указано на то, что Россей не ставится под сомнение суверенитет Норвегии над данным архипелагом. Однако они напомнили, что архипелаг не был исконно норвежской территорией.
Архипелаг Норвегия получила после заключения в 1920 году договора. Договор также подразумевает то, что Норвегии принадлежит континентальный шельф.
Однако Норвегия фактически не даёт возможности РФ принимать участие в том, чтобы разрабатывать нефтегазовые ресурсы на участках, расположенных поблизости от Шпицбергена. Российский МИД уже сделал предложение Осло провести переговоры по данной проблеме.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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