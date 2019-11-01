01.11.2019, 08:39
В российском правительстве рассказали о том, что прорабатывается вопрос расширения ШОС
ИА «Ореанда-Новости»Сергеем Приходько, занимающим пост заместителя руководителя кабмина, сказано, что вопрос о расширении ШОС внесен в повестку. По словам политика, "присоединение новых стран придаст новый толчок к сотрудничеству". Это также даст возможность заполнить "белые пятна" на карте ШОС.
Премьер-министр РФ отправится в Ташкент, чтобы стать участником Совета глав правительств государств-членов ШОС.
Со слов Приходько, первый этап присоединения к ШОС был благополучно пройден, формат "восьмёрки" работает эффективно как в плане принятия документов, так и с содержательной точки зрения.
Политиком было заявлено, что в Организации создана серьезная нормативно-правовая база. У неё имеется существенный опыт взаимодействия во многих сферах. Также Приходько рассказал о росте авторитета ШОС на международном уровне.
Премьер-министр РФ отправится в Ташкент, чтобы стать участником Совета глав правительств государств-членов ШОС.
Со слов Приходько, первый этап присоединения к ШОС был благополучно пройден, формат "восьмёрки" работает эффективно как в плане принятия документов, так и с содержательной точки зрения.
Политиком было заявлено, что в Организации создана серьезная нормативно-правовая база. У неё имеется существенный опыт взаимодействия во многих сферах. Также Приходько рассказал о росте авторитета ШОС на международном уровне.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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