По словам политика, "присоединение новых стран придаст новый толчок к сотрудничеству". Это также даст возможность заполнить "белые пятна" на карте ШОС.Премьер-министр РФ отправится в Ташкент, чтобы стать участником Совета глав правительств государств-членов ШОС.Со слов Приходько, первый этап присоединения к ШОС был благополучно пройден, формат "восьмёрки" работает эффективно как в плане принятия документов, так и с содержательной точки зрения.Политиком было заявлено, что в Организации создана серьезная нормативно-правовая база. У неё имеется существенный опыт взаимодействия во многих сферах. Также Приходько рассказал о росте авторитета ШОС на международном уровне.