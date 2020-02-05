05.02.2020, 13:13
В РУДН заявили о необходимости ЕГЭ по иностранному языку
ИА «Ореанда-Новости». Профессор Владимир Филиппов, работающий на должности ректора Российского университета дружбы народов, заявил РИА Новости, что необходимо ввести обязательный Единый госэкзамен по иностранному языке, в частности, английскому языку, так как сегодня он является языком международной коммуникации.
Профессор отметил, что сегодня выпускники школ Западной Европы владеют несколькими языками.
Он также сказал, что американские учёные после запусков Советским Союзом спутников в космос заявили, что отстают в научной сфере, поскольку советские учёные изучали их статьи, написанные на английском языке, а они статьи на русском языке читать не могли. По его словам, американские учёные после этого занялись переводом советских статей по химии, физике, математике.
Филиппов выразил уверенность, что российские специалисты начнут отставать, если не будут знать иностранные языки.
Он также заявил, что, для того, чтобы ввести обязательный ЕГЭ по английскому языку, необходимо проделать основательную работу.
Профессор отметил, что сегодня выпускники школ Западной Европы владеют несколькими языками.
Он также сказал, что американские учёные после запусков Советским Союзом спутников в космос заявили, что отстают в научной сфере, поскольку советские учёные изучали их статьи, написанные на английском языке, а они статьи на русском языке читать не могли. По его словам, американские учёные после этого занялись переводом советских статей по химии, физике, математике.
Филиппов выразил уверенность, что российские специалисты начнут отставать, если не будут знать иностранные языки.
Он также заявил, что, для того, чтобы ввести обязательный ЕГЭ по английскому языку, необходимо проделать основательную работу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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