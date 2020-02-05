Профессор отметил, что сегодня выпускники школ Западной Европы владеют несколькими языками.Он также сказал, что американские учёные после запусков Советским Союзом спутников в космос заявили, что отстают в научной сфере, поскольку советские учёные изучали их статьи, написанные на английском языке, а они статьи на русском языке читать не могли. По его словам, американские учёные после этого занялись переводом советских статей по химии, физике, математике.Он также заявил, что, для того, чтобы ввести обязательный ЕГЭ по английскому языку, необходимо проделать основательную работу.