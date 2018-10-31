ИА «Ореанда-Новости». На территории столицы Румынии более двух тысяч человек вышли на митинг против коррупции в годовщину трагедии в ночном клубе Сolectiv. Об этом собщают местные средства массовой информации. Отмечается, что местные жители возмущены тем, что после пожара прошло три года, а виновных до сих пор не нашли.





Напомним, в 2015 году в ночь с 30 на 31 октября произошёл пожар в ночном клубе Сolectiv, в результате которого погибли 65 человек. По предварительной версии, причиной возгорания стал фейерверк, который был запущен во время исполнения рок-группой Goodbye to Gravity композиции “День, в который мы умрём”. Пиротехника, в которую входили “бенгальские огни”, подожгла легковоспламеняющуюся полиуретановую акустическую пену, и огонь быстро распространился. В момент трагедии в клубе находилось около четыёхсот человек. На месте происшествия погибли около тридцати человек, ещё двести пострадавших были госпитализированы в медицинские учреждения.





30 октября в центре Бухареста собрались более двух тысяч человек, чтобы пройти маршем до клуба Сolectiv, где произошёл пожар. Участники митинга несли в руках свечи, цветы и большой белый крест, на котором было написано название клуба, а также имена жертв происшествия и пострадавших.



По словам участников, трагедия стала символом, так как именно после неё на территории государства возник лозунг “Коррупция - убивает”.





По факту происшествия было заведено четыре уголовных дела - против владельцев клуба, сотрудников пожарной инспекции, чиновников мэрии и организаторов пиротехнического шоу. Сотрудники правоохранительных служб передали материалы дел в суд. Защитники пострадавших ждут, когда будут назначены даты слушаний. Пострадавшими после пожара были поданы гражданские иски о возмещении компенсаций. Ущерб оценивается в 212 миллионов евро.





Пожар в ночном клубе Бухареста в ночь 31 октября 2015 года стал крупнейшим по числу жертв в Румынии за последние двадцать лет. Большинство жертв были отравлены токсинами от горящего пенопласта. Среди погибших четверо из пяти участников группы Goodbye to Gravity.











