ИА «Ореанда-Новости». Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в минувшую неделю скорость распространения коронавируса в некоторых странах Европы уменьшилась, пишет «МК».



По слова главы ВОЗ, зафиксирован спад роста эпидемии в Испании, Италии, Германии и Франции.



Однако Гебрейесус отметил, что ВОЗ беспокоит то, что в других странах эпидемия только набирает обороты, например, в сельских районах африканских государств.