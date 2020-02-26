ИА «Ореанда-Новости» . Власти Сан-Франциско активно готовятся к распространению эпидемии, хотя пока что в городе не были подтверждены случаи заражения коронавирусом. По сообщению «Интерфакса», мэр города Лондон Брид ввела чрезвычайное положение в качестве профилактической меры.

Введение чрезвычайного режима позволит властям Сан-Франциско подготовить необходимые ресурсы и специалистов для изучения и борьбы с вирусом, а также повысит способности для быстрого реагирования в случая заражения местных жителей.

В настоящее время в США зарегистрированы 57 случаев заражения новой формой пневмонии.