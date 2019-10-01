С октября в России заработала система электронных виз. Теперь граждане иностранных государств могут приезжать в Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе.По прогнозам, это может вызвать резкий скачок потока туристов, который возрастет с 3,9 миллиона человек в год до 6 миллионов. Новая виза будет доступна гражданам 53 стран, включая граждан Евросоюза. Разрешение на въезд будет бесплатным, а срок пребывания по ней не должен превышать 8 дней.Однако эксперты опасаются, что Россия не готова к такому большому наплыву туристов. Санкт-Петербург является одним из наиболее посещаемых городов страны. Поэтому помимо облегчения визового режима, город ждет ужесточение правил поведения в музеях, заповедниках и в других ценных объектах культурной столицы.