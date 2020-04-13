Об этом уведомили в Минобороны РФ.Сообщается, что продезинфицированный российскими специалистами госпиталь предназначен для жителей Ниша, не инфицированных коронавирусом.Российских специалистов за помощь поблагодарил Александр Вулин, министр обороны Сербии. Он заявил, что в Сербии очень ценят труд российских военных. Также министр указал на то, что специалистам приходится работать без передышки.Вулин проинформировал о том, что российские военные продезинфицировали в Белграде тринадцать различных объектов.