13.04.2020, 07:07
В Сербии специалисты из России провели дезинфекцию военного госпиталя
ИА «Ореанда-Новости». Российскими специалистами РХБ защиты в Сербии был продезинфицирован ещё один военный госпиталь. Об этом уведомили в Минобороны РФ.
Сообщается, что продезинфицированный российскими специалистами госпиталь предназначен для жителей Ниша, не инфицированных коронавирусом.
Российских специалистов за помощь поблагодарил Александр Вулин, министр обороны Сербии. Он заявил, что в Сербии очень ценят труд российских военных. Также министр указал на то, что специалистам приходится работать без передышки.
Вулин проинформировал о том, что российские военные продезинфицировали в Белграде тринадцать различных объектов.
Сообщается, что продезинфицированный российскими специалистами госпиталь предназначен для жителей Ниша, не инфицированных коронавирусом.
Российских специалистов за помощь поблагодарил Александр Вулин, министр обороны Сербии. Он заявил, что в Сербии очень ценят труд российских военных. Также министр указал на то, что специалистам приходится работать без передышки.
Вулин проинформировал о том, что российские военные продезинфицировали в Белграде тринадцать различных объектов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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