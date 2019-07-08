ИА "Ореанда-Новости" В сети появились первые кадры киноверсии мультфильма производства студии Disney под названием «Мулан». Тизер кинофильма не оставил равнодушными поклонников , однако, не все остались довольны. Многие решили, что фильм будет значительным образом отличаться от мультфильма.

Для студии Disney «Мулан» это не первая адаптация мультипликационного фильма к кинокартине. Буквально на днях зрители увидели фильм «Алладин», и вот теперь на очереди история о женщине –воине.

Главную роль в киноленте «Мулан» исполнит 31-летняя популярная в Китае актриса Лю Ифэй, а в качестве режиссёра картины выступил Ники Каро. Узнав, что Мулан будет играть Ифэй, поклонники встретили эту новость с восторгом, однако, первый тизер будущей картины расстроил многих зрителей. Недоумение вызвал тот факт, что уже в первых кадрах главная героиня вполне очевидно демонстрирует свою гендерную принадлежность, а по сюжету мультфильма Мулан долгое время оставалась мужчиной, чтобы заменить больного отца. Однако, ещё больше разочарования принесло поклонникам отсутствие в кадре изображения ещё одного значимого героя – дракона по имени Мушу. Характер этого мифического животного полюбился многим людям, и даже замена дракона на птицу феникс не принесла фанатам «Мулан» заметного облегчения.

Кроме этого, в картине поклонники заметили ещё ряд несоответствий с мультфильмом. Однако, защитники кинокартины возражают, что создатели «Мулан» опирались не столько на одноимённый мультфильм, сколько на китайскую легенду о женщине-воине. «Мулан», в целом, имеет несколько прочтений на экране, поэтому почему бы авторам киноленты не остановится на более серьёзной версии, нежели мультипликационного варианта.