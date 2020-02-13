ИА «Ореанда-Новости». В Северной Корее расстреляли торгового чиновника, который посетил Китай, пишет «МК» со ссылкой на Daily Mail.



Сообщается, что чиновника расстреляли за нарушение карантина. Чиновник якобы покинул карантин и пошёл в общественную баню. Стоит напомнить, что в отношении посещающих Китай граждан КНДР введены военные законы для обеспечения безопасности страны.



В итоге за нарушение карантина мужчина приговорили к высшей мере наказания.



Северная Корея предприняла самые жёсткие карантинные меры, почти полностью перекрыв границу с КНР. Ни одного случая заболевания коронавирусом в КНДР до сих пор не зафиксировано.