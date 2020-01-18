ИА «Ореанда-Новости». С этого года на двух курортах Египта, которые находятся на Красном море, ввели запрет на использование пакетов и посуды из неразлагаемых материалов, пишет РИА Новости.



Так, в Шарм-эш-Шейхе рестораны, магазины, аптеки и рынки теперь не могут предлагать покупателям упаковку и столовые приборы из пластика. Нельзя использовать этот материал и во время экскурсий.



На пляжах Эйлата в Израиле также ввели запрет на использование одноразовой посуды. Нарушителей могут оштрафовать на 730 шекелей (примерно 210 долларов).