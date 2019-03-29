ИА «Ореанда-Новости». 71-летняя жительница Джо Кэмерон из-за генетической мутации не чувствует боли.



В первый раз женщина не почувствовала боли, когда в возрасте восьми сломала руку. Мать девочки только через три дня обратила внимание на руку, странно свисающей на куске кожи.



Джо Кэмерон много раз обжигалась и резалась, но ничего не чувствовала. Внимание этой аномалии врачи обратили только после проведения операции на ноге, которую женщина сломала. До этого она трижды приходила на осмотр к врачам, однако её отправляли домой из-за отсутствия болевых ощущений и только после того, как был сделан рентген, выяснилось, что кость находится в критическом состоянии.

Позже стало известно, что у сына британки есть тот же ген, что и у неё самой. Медики предположили, что он был и у покойного мужа Джо Кэмерон, поскольку, по её словам, он почти никогда не жаловался на боль.



В будущем исследователи полагают, что будут использовать новые методы для изготовления обезболивающих средств.