ИА «Ореанда-Новости».В это воскресенье, 1 марта, в штате Нью-Йорк вступит в законную силу запрет на выдачу бесплатных одноразовых пластиковых пакетов. Так власти нацелены сократить объёмы отходов, борясь за сохранение окружающей среды.

Губернатор штата Эндрю Куомо уверен, что эти меры должны защитить природу, решить некоторые экологические проблемы. Сейчас пакеты валяются буквально по всему городу, заполняют свалки, загрязняют водоёмы, нанося невосполнимый ущерб окружающей среде.

На кассе теперь нельзя будет взять бесплатную пластиковую сумку или приобрести её за деньги. Продаваться будет только бумажный пакет за пять центов (около трёх рублей), два из которых пойдут в местный бюджет, три – в государственный фонд охраны окружающей среды. Это должно привести к тому, что люди будут всё чаще ходить в магазин с многоразовыми тканевыми сумками.

Отметим, что за месяц до вступления в силу закона, всем желающим абсолютно бесплатно выдавались специальные тканевые сумки для похода в магазин.