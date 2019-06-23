ИА «Ореанда-Новости» Денис Лисов направился с тремя детьми в Польшу.

По словам адвоката Лисова Бартоши Левандовского, есть надежда на то, что в Польше проявят лояльное отношение и не будут экстрадировать Дениса и его детей девочек четырёх, шести и 12 лет.

Вместе с тем польские органы наверняка задержат мужчину, поскольку им выдан европейский ордер на его арест.

В апреле Дениса Лисова, пытавшегося вылететь в Россию, уже задерживали в варшавском аэропорту. Тогда Польша взяла Дениса с тремя дочерьми под свою защиту. Воспользовавшись ситуацией, мужчина подал прошение о статусе беженца.

В 2017 году жене Лисова поставили диагноз шизофрения и поместили её в больницу. Власти Швеции собирались изъять детей у отца-мусульманина, решив, что тот не сможет справиться с опекой детей.