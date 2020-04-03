ИА «Ореанда-Новости». Шведское правительство намерено поддержать демократию, права человека и защиту экологии в России. Об этом говорится в стратегии шведского МИД на 2020-2024 годы. Об этом сообщает RT.

В документе отмечается, что правительство Швеции планирует расширить поддержку «в области демократии, прав человека, гендерного равенства, защиты окружающей среды и климата в России». Также шведские власти намерены изучить возможности для дальнейшего развития сотрудничества с ней по перечисленным направлениям.

Основной группой, на которую ориентирована работа, является молодёжь, подчёркивают в документе.

Стокгольм намерен выделить на реализацию мероприятий 389 миллионов шведских крон (около 38,5 миллионов долларов).