ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . С 1 июля 2018 года в Швеции действует закон «о добровольном сексе». Согласно данному законопроекту, наказание за сексуальные преступления станет более жестоким. Теперь, в этой стране, пассивность и молчание не будет приравниваться к согласию на близость.

Согласно Шведскому правительству, законопроект поможет упростить доказательство преступления. В Стране, по официальным данным, изнасилованию подверглись 2,4% всех взрослых граждан. Однако эта цифра не отражает реального положения дел, ведь многие отказываются сообщать о том, что они подверглись сексуальному насилию. В полицию обращаются лишь 10 процентов.

Активисты заговорили о необходимости закона, когда несколько обвиняемых смогли доказать, что не знали о несогласии жертвы на близость. Благодаря закону, люди, которые не могут высказать свое несогласие, теперь защищены законом.

Анна Блас, эксперт по европейскому законодательству о сексуальном насилии, говорит, что большинство людей считают изнасилованием половой акт с применением насилия и следами борьбы. Однако множество изнасилований происходит после свиданий и даже в семье.

Наказание за подобные действия будут весьма суровым. Преступников ожидает тюремный срок до 4 лет. В Шведском законодательстве появятся два новых термина: изнасилование по неосмотрительности и посягательство сексуального характера по неосмотрительности.

Несмотря на то, что активисты считают этот закон очень важным, адвокатская палата уверена, что законопроект поможет раскрывать больше дел. Многие дела, касающиеся изнасилования основаны на словах обвиняемого и жертвы. Поэтому в любом случае в подобных делах будут необходимы доказательства, психологическая экспертиза, личная переписка и так далее. Новый законопроект не изменит процедуру доказывания наличия преступления.

Швеция является не первой страной в Европе, где приняли подобный закон. Её опередили Великобритания, Ирландия, Бельгия, Люксембург, Кипр и Исландия.