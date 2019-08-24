24.08.2019, 15:16
В Швейцарии создан водонепроницаемый робот с четырьмя конечностями
ИА «Ореанда-Новости». Компания ANYbotics, штаб-квартира которой базируется в Швейцарии, анонсировала нового четвероногого робота. Назвали этого робота ANYmal.
Робот имеет ряд особенностей, главная из которых - водонепроницаемый корпус. Защита от воды разработана по технологии IP67. Также среди характеристик - навигационная система. Максимальная скорость, которую может развить квадропод - один метр в секунду. Робот является электрическим, поэтому его батареи хватает на функционирование в течение примерно трёх часов. Незадолго да окончательной утраты энергии робот сам возвращается на станцию поздарядки.
ANYmal имеет четыре конечности, так как четвероногие работы лучше приспособлены к передвижению по рельефному покрытию, чем стандартные роботы на колёсах. К примеру, квадроподу не составит труда подняться и спуститься по лестнице. Но вместе с тем они имеют и наиболее сложную конструкцию и систему управления.
Вес ANYmal составляет 50 килограмм, его ширина - 50 сантиметров, а высота - 83 сантимерта. За переработку информации отвечают три процесора Intel i7, два из которых являются шестиядерными, а один - двухядерным.
Робот имеет ряд особенностей, главная из которых - водонепроницаемый корпус. Защита от воды разработана по технологии IP67. Также среди характеристик - навигационная система. Максимальная скорость, которую может развить квадропод - один метр в секунду. Робот является электрическим, поэтому его батареи хватает на функционирование в течение примерно трёх часов. Незадолго да окончательной утраты энергии робот сам возвращается на станцию поздарядки.
ANYmal имеет четыре конечности, так как четвероногие работы лучше приспособлены к передвижению по рельефному покрытию, чем стандартные роботы на колёсах. К примеру, квадроподу не составит труда подняться и спуститься по лестнице. Но вместе с тем они имеют и наиболее сложную конструкцию и систему управления.
Вес ANYmal составляет 50 килограмм, его ширина - 50 сантиметров, а высота - 83 сантимерта. За переработку информации отвечают три процесора Intel i7, два из которых являются шестиядерными, а один - двухядерным.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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