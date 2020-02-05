При условии отсутствия достаточных осадков максимум на сто дней осталось питьевой воды для снабжения города, сказал представитель администрации Симферополя Игорь Вайль. При этом, по его словам,Проценко сказала, что сейчас город находится на пике маловодного года. По её словам, сегодня проблема с водой является для Симферополя самой острой.