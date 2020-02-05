05.02.2020, 11:34
В Симферополе в связи с недостачей воды будет введено режимное водоснабжение
ИА «Ореанда-Новости». В связи с нехваткой воды в водохранилищах в Симферополе введут ограничение водоснабжения. Об этом рассказала Елена Проценко, работающая на должности руководителя администрации города.
При условии отсутствия достаточных осадков максимум на сто дней осталось питьевой воды для снабжения города, сказал представитель администрации Симферополя Игорь Вайль. При этом, по его словам, в связи с потерями в сетях, полезный объём воды, используемый в городе, составляет тридцать восемь процентов от объёма, забираемого в водохранилищах.
Проценко сказала, что сейчас город находится на пике маловодного года. По её словам, сегодня проблема с водой является для Симферополя самой острой.
При условии отсутствия достаточных осадков максимум на сто дней осталось питьевой воды для снабжения города, сказал представитель администрации Симферополя Игорь Вайль. При этом, по его словам, в связи с потерями в сетях, полезный объём воды, используемый в городе, составляет тридцать восемь процентов от объёма, забираемого в водохранилищах.
Проценко сказала, что сейчас город находится на пике маловодного года. По её словам, сегодня проблема с водой является для Симферополя самой острой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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