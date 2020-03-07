07.03.2020, 21:07
В Сирии 30 человек погибли в аварии с бензовозом и автобусами
ИА «Ореанда-Новости». В Сирии произошло крупная авария с участием бензовоза и двух автобусов, пишет «МК».
ДТП произошло на трассе Дамаск - Хомс. Водитель бензовоза допустил столкновение с двумя автобусами. В результате погибли 30 человек. Причины аварии не сообщаются.
В полиции также сообщили о множестве пострадавших, но конкретного числа там не назвали.
ДТП произошло на трассе Дамаск - Хомс. Водитель бензовоза допустил столкновение с двумя автобусами. В результате погибли 30 человек. Причины аварии не сообщаются.
В полиции также сообщили о множестве пострадавших, но конкретного числа там не назвали.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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