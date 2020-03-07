ИА «Ореанда-Новости»В Сирии произошло крупная авария с участием бензовоза и двух автобусов, пишет «МК».

ДТП произошло на трассе Дамаск - Хомс. Водитель бензовоза допустил столкновение с двумя автобусами. В результате погибли 30 человек. Причины аварии не сообщаются.

В полиции также сообщили о множестве пострадавших, но конкретного числа там не назвали.