Среди них есть и уникальные, представляющие особую историческую ценность.

По информации, предоставленной главой Генерального департамента древностей и музеев Сирийской Арабской Республики (или САР) Махмудом Хамудом, около десяти тысяч памятников археологии было уничтожено или разграблено. Виновными в этой ситуации Махмуд Хамуд называет так называемых «чёрных копателей» и представителей антиправительственных формирований. Такое количество исторических объектов пострадало за восемь лет, добавил глава департамента. В некоторых случаях грабители использовали даже тяжёлую технику, типа бульдозеров, для того, чтобы в скором времени найти предметы утвари, украшения и прочие ценности. При этом культурные слои, которые образовывались в течение нескольких тысячелетий, оказывались повреждёнными за предельно короткое время.

Среди пострадавших от рук боевиков памятников значатся и телли, относящиеся к четвёртому тысячелетию до нашей эры. Под термином «телль» специалисты-археологи подразумевают холмы, которые образовались на местах древних поселений. В основном, на местах теллей археологи находят остатки глинобитных построек и культурные слои.

Напомним, что представители комитета всемирного наследия Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (или ЮНЕСКО) пришли к соглашению о том, чтобы рассмотреть вопрос об исключении «старого Дамаска» из списка. Этот объект находится под угрозой исчезновения.