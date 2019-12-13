Повышение цен произойдёт в начале будущего года. Стоимость вырастет почти на 30% - до 5,5 тысячи гривен, или примерно 230 долларов за тысячу кубометров. Сейчас тысяча кубометров газа для населения стоит 180 долларов.Отмечается, что в январе наступающего года цена будет на 12% меньше, чем в этом же месяце 2019 года.