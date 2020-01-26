ИА «Ореанда-Новости». Гигиеник Словакии прокомментировал вероятность распространения коронавируса в Европе.

Коронавирус, начавший распространение в Китае, уже проник на другие континенты. Однако, как считает главный гигиеник Словакии Ян Микас, риск заболевания этим вирусов в Европе пока невелик.

По мнению специалиста, лучше всё же придерживаться рекомендаций врачей и учёных, когда те советуют делать прививки или не посещать различные места массового скопления людей. Пусть риск заражения коронавирусом в Европе небольшой, но всё же лучше контролировать своё здоровье.

Микас также подчеркнул, что туристам важно особенно тщательно следить за своим здоровьем по возвращению из Юго-Восточной Азии. Если наблюдается малейшее недомогание, необходимо обратиться к врачу, подытожил гигеник.