Из сообщения следует, что Халед Хаят, гражданин Австралии, которого признали виновным в том, что он участвовал в подготовке теракта на рейсе Сидней-Дубай, в ходе допроса заявил, что планированием этого несостоявшегося теракта занимались Базил Хасан и родственник Хаята.Преступник тогда же сообщил, что к взрыву самолёта в египетском небе причастны эти же люди. Также говорится о том, что, для того, чтобы взорвать эти самолёты, предполагалось применять один и тот же метод.