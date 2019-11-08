08.11.2019, 15:10
В СМИ появилась информация о причастности датского террориста к крушению самолёта над Синаем
ИА «Ореанда-Новости» В сообщении датской телерадиокорпорации DR, которая ссылается на материалы следствия, говорится о том, что Базил Хассан, датский террорист, был в числе тех, кто причастен к подрыву российского воздушного судна над Синайским полуостровом в 2015 году.
Из сообщения следует, что Халед Хаят, гражданин Австралии, которого признали виновным в том, что он участвовал в подготовке теракта на рейсе Сидней-Дубай, в ходе допроса заявил, что планированием этого несостоявшегося теракта занимались Базил Хасан и родственник Хаята.
Преступник тогда же сообщил, что к взрыву самолёта в египетском небе причастны эти же люди. Также говорится о том, что, для того, чтобы взорвать эти самолёты, предполагалось применять один и тот же метод.
Из сообщения следует, что Халед Хаят, гражданин Австралии, которого признали виновным в том, что он участвовал в подготовке теракта на рейсе Сидней-Дубай, в ходе допроса заявил, что планированием этого несостоявшегося теракта занимались Базил Хасан и родственник Хаята.
Преступник тогда же сообщил, что к взрыву самолёта в египетском небе причастны эти же люди. Также говорится о том, что, для того, чтобы взорвать эти самолёты, предполагалось применять один и тот же метод.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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