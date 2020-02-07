Путин и Лукашенко начали беседу тет-а-тет. После беседы к президентам РФ и Белоруссии должны присоединиться делегации.Александр Лукашенко, в своем недавнем комментарии к предстоящей встрече с президентом РФ, заявил, что "наступил некий момент истины".Встреча лидеров России и Белоруссии проходит на фоне сложностей в вопросах нефтегазовой сферы и посещения Белоруссии американским госсекретарём Майком Помпео.