ИА «Ореанда-Новости». В Сочи осуществляются переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Лидеры двух стран должны обсудить сотрудничество между государствами, в том числе процессы интеграции. 

Путин и Лукашенко начали беседу тет-а-тет. После беседы к президентам РФ и Белоруссии должны присоединиться делегации. 

Накануне в информационной службе Кремля заявили, что на встрече будут обсуждаться актуальные темы сотрудничества двух стран. 

Александр Лукашенко, в своем недавнем комментарии к предстоящей встрече с президентом РФ, заявил, что "наступил некий момент истины". 

Встреча лидеров России и Белоруссии проходит на фоне сложностей в вопросах нефтегазовой сферы и посещения Белоруссии американским госсекретарём Майком Помпео.  