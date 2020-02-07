07.02.2020, 13:28
В Сочи проходит встреча президентов России и Белоруссии
ИА «Ореанда-Новости». В Сочи осуществляются переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. Лидеры двух стран должны обсудить сотрудничество между государствами, в том числе процессы интеграции.
Путин и Лукашенко начали беседу тет-а-тет. После беседы к президентам РФ и Белоруссии должны присоединиться делегации.
Накануне в информационной службе Кремля заявили, что на встрече будут обсуждаться актуальные темы сотрудничества двух стран.
Александр Лукашенко, в своем недавнем комментарии к предстоящей встрече с президентом РФ, заявил, что "наступил некий момент истины".
Встреча лидеров России и Белоруссии проходит на фоне сложностей в вопросах нефтегазовой сферы и посещения Белоруссии американским госсекретарём Майком Помпео.
Путин и Лукашенко начали беседу тет-а-тет. После беседы к президентам РФ и Белоруссии должны присоединиться делегации.
Накануне в информационной службе Кремля заявили, что на встрече будут обсуждаться актуальные темы сотрудничества двух стран.
Александр Лукашенко, в своем недавнем комментарии к предстоящей встрече с президентом РФ, заявил, что "наступил некий момент истины".
Встреча лидеров России и Белоруссии проходит на фоне сложностей в вопросах нефтегазовой сферы и посещения Белоруссии американским госсекретарём Майком Помпео.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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