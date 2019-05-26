ИА «Ореанда-Новости». Бойцы в возрасте от 48 до 54 лет были в числе группы военнослужащих армии Украины, которых пленили накануне на территории ДНР. Такой информацией поделились в соцсетях представители украинского волонтёрского движения, которые опубликовали личные данные военнопленных.



В частности, среди пленных значатся старший солдат Борис Пундор 1965 года рождения, прапорщик Виктор Шайдов 1970 года рождения и старший солдат Ким Дуванов 1971 года рождения.

Комментируя обстоятельства пленения, волонтер заявила, что бойцы 43-го отдельного мотопехотного батальона "Патриот", направлявшиеся в пункт постоянной дислокации бригады, решили сократить путь и в результате оказались на неподкотрольных украинским властям территории. При этом Андрусенко-Якотюк отметила, что на пункте пропуска на линии разграничения военнослужащих никто не остановил.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что задержали группу украинских диверсантов. При них найдены взрывчатка, фальшивые форма и документы ДНР. По информации народной милиции, украинские силовики готовили на территории республики ряд диверсий. В свою очередь, украинские военные утверждают, что грузовик с силовиками отклонился от маршрута и попал на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, в результате ополченцы задержали восемь силовиков.